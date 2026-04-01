◆米大リーグアストロズ―レッドソックス（３１日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が３１日（日本時間４月１日）、敵地・アストロズ戦に「３番・ＤＨ」で名を連ねた。今季初安打に期待がかかる。吉田は前日のアストロズ戦には代打で出場。１―５で迎えた７回２死二、三塁で右腕マッカラーと対戦。２ストライクから２球ファウルで粘り、フルカウントとなった８球目、低めに外れる