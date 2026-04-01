◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・英ロンドン＝ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。前半２３分にカウンターからＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。＊＊＊英ＢＢＣニュースはイングランドの敗戦を受け「Ｗ杯前の最後のホームゲームで敗れる、残念な結果に。キャプテンであり歴代最多得点記録保持者のハリー・ケインが練習中に負傷したた