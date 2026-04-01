あの成城石井が今年、セントラルキッチン操業30周年ということで、一番愛されているグルメを“お客様の投票”によって決定する、初の参加型アワード『成城石井“愛されグルメ”大賞』を実施。そのうえで、日頃の感謝を込めた記念フェアをやってます。そのセントラルキッチンの見学と、開発者への取材をさせてくれるということで、行ってきました！4月2日まで超お得なフェアをやってますよ記念フェアでは2026年4月2日まで、1月に実