記事ポイント取手の魅力を12個に分けて紹介する新規ページを収録フルカラー28ページ・3万部を市内公共施設にて無料配布イバラキイーブックスで電子書籍版も閲覧可能 茨城県取手市が「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版を発行しています。取手の魅力を12個に分けて紹介する新規ページを収録したフルカラー28ページの一冊で、市内の公共施設にて3万部を無料配布中です。電子書籍版はイバラキイーブックスからも閲覧できます。&