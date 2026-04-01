◇国際親善試合イングランド0―1日本（2026年4月1日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げ勝利に貢献した。入場券完売となった9万人収容を誇る「サッカーの聖地」ウェンブリーで森保ジャパンが歴史的1勝。約16年ぶり4度目の対戦で待望の初勝利を飾り、通算対戦成績を1勝1