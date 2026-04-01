日仏両政府が、高市首相とマクロン大統領による１日の会談に合わせて発表する原子力と核融合のエネルギー協力に関する首脳共同声明案が判明した。緊迫化する中東情勢を念頭に、化石燃料依存からの脱却を図るため、原子力発電所の長期運転化や次世代原子炉「高速炉」の開発協力などで合意する。マクロン氏は３１日に３年ぶりに来日し、４月１日に東京都内で首相と会談する。全体の首脳共同声明のほかに、分野ごとの共同声明も発