俳優の柳楽優弥が主演、SixTONESの松村北斗が共演するNetflixシリーズ『九条の大罪』が4月2日から配信される。人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画を実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（柳楽）と、九条のもとに突然イソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司（松村）。正反対ながらもバディとして影響し合う2人を演じた柳