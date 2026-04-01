「金沢カレーのスタイルを創造したのは当社。外部から入社したからこその気づきだが、味をはじめ有形無形の資産がある。その資産と価値をしっかりと情報発信していきたい」と語るのは、中村洋介新社長。前職のファミリーマートでは社長直轄の業務改革のマネジャー職に長年携わり、昨年9月執行役員経営企画部長としてチャンピオンカレー（石川県野々市市）に入社。4月1日から代表取締役に就任した。創業家以外から初の四代目社長