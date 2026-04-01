「アイラブユー！」「アジア甲子園」を終えた球児が満面の笑顔で柴田章吾さんに向かって叫んだ言葉だ。照れくささより先に込み上げてきたのは、「この大会をつくってよかった」という実感だったと、はにかみながら話す。読売ジャイアンツでプレーした元プロ野球選手の柴田さんが率いる団体、NB.ACADEMYは、東南アジアの中高生が「甲子園のような舞台」で真剣勝負できる国際大会「アジア甲子園」を開催している。野球が人気スポーツ