5番に座る増田が2ランを放ち、長打力を発揮した(C)産経新聞社ヤクルトが3月31日、広島を相手に8−3で勝利し、開幕4連勝を飾った。本拠地・神宮球場での開幕戦で勝利の立役者となったのは、野手では「4番」のホセ・オスナ、「5番」の増田珠だ。【動画】長打力発揮！増田珠が今季1号アーチ帰ってきたつば九郎も出迎える1点をリードした4回一死、オスナに待望の今季1号となるソロアーチが飛び出して2点目が入った。中堅バックス