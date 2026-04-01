◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）日本はＦＩＦＡランク４位の強豪イングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。＊＊＊イングランドのトゥヘル監督は失点シーンについて「ボールロストのあと、６対３で数的優位の状況だったのに決められてしまった。それは三笘が最高レベルの選手だからだ」と首をかしげた。日本については