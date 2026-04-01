◇国際親善試合日本1ー0イングランド（2026年3月31日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げ勝利に貢献。昨年10月のブラジル戦から5連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算7勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。イングランドから