子どもを何度叱っても問題行動がなくならないという悩みを抱える親は少なくない。そんな時、親はどう対応すべきなのだろうか。この本を紹介したX投稿が1.1万いいね、800万インプレッション超を記録し、親たちの共感を集めた佐々木正美氏の「答え」とは？※本稿は、児童精神科医の佐々木正美『この子はこの子のままでいいと思える本』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。親がしかるほど子どもは不安定になる以前、あ