自律神経のバランスが崩れやすい春。なんだか取れない疲れは放置せずに、しっかり整えて春を満喫しましょう。不調改善に導くアプリ＆ガジェットとほぐしアイテムをご紹介します。テクノロジーを、心身の味方に。アプリ＆ガジェット生活の変化などで、メンタル不調も起きやすいこの季節。そこで心身の疲労に寄り添ってくれるアプリから、浅くなりがちな呼吸や睡眠の質の改善に役立つ卓上型デバイスなどのガジェットを紹介。Garmin「