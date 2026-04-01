＜1日（水）の天気＞西日本は雨になるでしょう。東日本は午後から雨になりそうです。関東は午前中は晴れ間がありますが、午後になると次第に雨が降りだします。1日（水）夜から2日（木）朝にかけては、海沿いで雨が強まるでしょう。東北は1日（水）夜から雨になりそうです。西日本や東日本の満開を迎えたばかりの桜は、今回の雨ではまだそれほど散ることはないでしょう。＜日中の気温＞西日本は先月31日（火）より8℃くらい低くな