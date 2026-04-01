毎日のヘアケアをもっと楽しくしてくれる、癒しのコラボが登場♡ディアボーテ HIMAWARIとムーミンがコラボした限定シャンプー＆コンディショナーが発売されます。夏にぴったりの爽やかな香りと、可愛いデザインでバスタイムが特別なひとときに。機能性も兼ね備えた注目アイテムです♪ 夏気分を楽しむ2つのデザイン 今回の限定シリーズは「ムーミン サマー」と「ムーミン