【ナイロビ共同】アフリカ・南スーダンの首都ジュバ郊外の金鉱山で3月28日、武装集団による襲撃があり、鉱山労働者少なくとも74人が殺害された。欧米メディアなどが31日までに報じた。襲撃の背景は不明だが、鉱山では違法な採掘者との衝突が起きたことがあるという。南スーダンではキール大統領と職務停止中のマシャール第1副大統領が対立。襲撃を巡って双方が相手の犯行だと非難し、緊張激化の新たな火種となっている。