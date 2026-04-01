米半導体大手エヌビディアのロゴ＝2025年8月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアは3月31日、同業のマーベル・テクノロジーに20億ドル（約3200億円）出資したと発表した。人工知能（AI）インフラ分野で戦略提携し、関連市場の取り込みを図る。マーベルは通信やデータセンター向けの半導体を手がけ、AIインフラ向け製品を展開している。両社は半導体やネットワーク機器を組み合わせたAIデータセンタ