ドジャースは3月31日（同4月1日）、ガーディアンズ戦で山本由伸投手（27）と人気キャラクター「ヨッシー」のコラボボブルヘッドを配布する。米国時間本日公開の映画『The Super Mario Galaxy Movie』のコラボレーション企画で、この日は先着4万人に任天堂の人気キャラクター・ヨッシーのボブルヘッド人形が配布されるイベント日。開場前には人形を目当てにドジャースファンはもちろん、スーパーマリオファンも多数行列をつくり