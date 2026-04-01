「ブルージェイズ−ロッキーズ」（３１日、トロント）ロッキーズの菅野智之投手が第２戦を前に自身のＸに新規投稿。ブルージェイズ・岡本和真内野手との２ショットをアップした。白熱の勝負から一夜明け、試合前のフィールドで笑みを浮かべた２人。元巨人のエースＶＳ４番がＭＬＢの舞台で対戦した３０日のゲームでは、三振と四球。ただいずれもフルカウントまでもつれ、菅野が雄たけびをあげるなど、至高の対戦となった。