多額の退職金をつぎ込んで有名なエリアの別荘を買わなくても、豊かな自然で暮らす方法はあります。30代のころに群馬県の町村営別荘地にある中古物件を350万円で購入したKさん（62歳・男性）は、DIYで家を修繕しながら、独自の生活リズムで二拠点生活を満喫しています。見栄を張らずに身の丈に合った物件を選ぶことで得られる、充実したセカンドライフの実態を見ていきましょう。「町村営別荘地」での二拠点生活「有名なリゾート地