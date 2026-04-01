暖かい日が増え、今年もお花見の季節がやってきました。お花見といえば「場所取り」。みなさんは場所取りの経験はありますか。株式会社ぐるなび（東京都千代田区）が実施した「2026年の花見」に関する調査によると、約3人に1人が場所取りの経験があることがわかりました。では、場所取りの経験が多かったのはどの年代なのでしょうか。【調査結果を見る】お花見の"場所取り"をしたことがありますか？調査は、全国の20〜60代のぐるな