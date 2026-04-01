米金融サービス会社Remitlyはこのほど「世界で最も礼儀正しい国（The world’s most polite countries）」の調査結果とランキングを発表した。台湾メディアの自由時報は「日本が圧倒的1位を獲得した」と報じている。同社によると、調査は26の国・地域の4600人を対象に「どの国の人が最も礼儀正しいと思うか」を聞いた。1位は日本で、回答者の3分の1以上に当たる35．15％が挙げた。2位のカナダ（13．35％）、3位の英国（6．23％）と