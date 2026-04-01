コインパーキングの最大料金に関する落とし穴、利用時の確認点とトラブル事例とは車で外出する際、手軽に駐車できる時間貸し駐車場（コインパーキング）は身近な存在です。しかし、「最大〇〇円」という看板を信じて利用した結果、数万円の請求を受けるといったトラブルが発生しています。【画像】「えっ…！」こんなに払えない…！ 「高額表示」を見る！（14枚）過去の事例や複雑な料金体系の仕組み、高額請求を避けるため