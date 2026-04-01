春夏10度目Vを達成…西谷浩一監督が語る大阪桐蔭の“伝統”曇り空の甲子園に何度も歌ってきた校歌が響き渡った。第98回選抜高校野球大会は31日、決勝戦が行われ、大阪桐蔭が7-3で智弁学園（奈良）を下し、4年ぶりの優勝を果たした。東邦（愛知）に並ぶ選抜最多の5度目の栄冠で、史上2校目となる春夏通算10度目の甲子園制覇となった。西谷浩一監督は「OBが9回も優勝してくれていましたので、とにかく優勝しようということを、毎日