慶応・早実で甲子園出場…鈴木兄弟が振り返る「自主性を伸ばす親の心得」子どもから「ティーを投げて」と頼まれた際、親としてどう向き合うべきか。慶応義塾高、早稲田実業でそれぞれ甲子園に出場し、東京六大学野球でも活躍した鈴木裕司さんと健介さんの兄弟は、文武両道を貫けた背景に「親の徹底したサポート」があったと振り返る。とはいえ、そこにはちょっとした“ルール”もあった。二人の経験談からは、親が子どもの自主性