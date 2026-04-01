「ファミリーマート」は、3月31日（火）から、Nintendo Switch用ソフト『あつまれ どうぶつの森』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催中。初日からSNSを中心に「ファミマのあつ森グッズが欲しくて途中下車した」「無事、ファミマあつ森コラボゲット！」「めちゃくちゃ可愛いーーーー！」と話題になっている。そこで、クランクイン！トレンドが注目の商品を開封してみたところ、「いい素材、いい技術、いいデ