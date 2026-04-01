現地３月31日に開催された国際親善試合で、森保ジャパンはイングランド代表と聖地ウェンブリーで対戦。23分に三笘薫が決勝点を挙げ、ワールドカップ優勝候補の超難敵を撃破した。特にキレキレのパフォーマンスを披露したのが、中村敬斗だ。絶妙なグラウンダーのクロスで三笘の得点をアシストした場面をはじめ、随所で抜群の存在感を発揮。また、守備面でも奮闘し、勝利に大きく貢献した。世界最高峰のプレミアリーグでプレー