イングランド代表が、約８万人の観客がつめかけたウェンブリー・スタジアムで敗れた。相手は日本代表。現地３月31日に行なわれた国際親善試合で、スコアは０−１だった。試合後にトーマス・トゥヘル監督が、スタメンに起用したフィル・フォーデンとコール・パーマーに言及した。現地メディア『sky sports』が報じている。「私は個人について語るタイプではないが、攻撃的な選手をピッチに送り出すなら、攻撃的なプレー、創造性