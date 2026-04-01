現地時間３月31日、日本代表が“聖地”ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表を１-０と撃破。押し込まれる時間帯もありながら粘り強く凌ぎ、三笘薫の決勝弾（23分）で逃げ切った。三笘の活躍に注目が集まりがちだが、個人的には鎌田大地のパフォーマンスが目を引いた。３-４-２-１システムのボランチとしてイングランドの勢いを削ぎ、センスあるサイドチェンジで局面を打開した。そうした活躍が印象的だったので、試合後