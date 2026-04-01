あすから４月、新年度のはじまりです。制度の変更や食品の値上げ、札幌駅周辺の通行止めなど、暮らしはどのように変わるのでしょうか。（庭野アナウンサー)「札幌駅近くのエスタが営業していた建物の目の前に来ています。エスタが閉店して早２年半。解体工事に伴って東側の通りがあすから通行止めになります」１日から車両の通行止めとなるのは旧エスタ東側で、２０３１年３月末までです。歩行者は通行が可能で、２０３０年