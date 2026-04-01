タレント・つるの剛士（50）が31日、自身のインスタグラムを更新。美人次女とのテレビ共演を報告した。「まさか、娘（次女）と“踊る！さんま御殿”に来る日なんて誰が想像するもんですか」とつるの。7日放送の「さんま御殿春満開！3時間SP」に出演することを告知。「親子で入る日テレの玄関、楽屋に貼られた親子の名前にとてつもない違和感。（幼少期に“ヒルナンデス！”に連れて来た以来…）」とつづった。「モニターに