【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 2ー3 大阪ブルテオン（3月28日・男子第19節）【映像】世界的セッターの“極上”片手トス男子バレーで、まるでバスケットボールの一流プレーのようなトスが炸裂。咄嗟に片手で味方に合わせた優しすぎるトスにファンが驚き、興奮する一幕があった。大同生命SVリーグ男子の第19節が行われ、大阪ブルテオンは敵地でウルフドッグス名古屋と対戦。試合序盤、チームの司令塔が極上のプレーを披露し