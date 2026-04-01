◇国際親善試合 日本1―0イングランド（2026年4月1日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）に1ー0で勝利した。前半23分のMF三笘薫(28＝ブライトン)の先制点を守り切った。イングランドからの勝利はアジア勢初の快挙。主将マークを巻いて出場したMF堂安律(27＝フランクフルト)が試合を総括した。堂安は右ウイングバックで出場し、後半29分ま