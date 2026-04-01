女優の田丸麻紀が公開したパーマショットが話題となっている。３１日にインスタグラムを更新し、「髪切りましたお久しぶりのパーマあてました」とつづりくるくるヘアーの自撮りやパーマを当てている最中の姿などをアップした。続けて「ちょっとでも時間があれば何かをあさるために冷蔵庫を開けている次男」と記し、冷蔵庫の前に立つ次男の様子を公開。「小学校１年生１３６センチあたり肉付きずっしり型さけるチーズを