間違ったスイングをしてきたおっちゃんゴルファーほどやるべきことは マイナス50の人はプラス50をしないと±０にはならない 一概に「“悪いイメージ”を持て」と言っても、アマチュアのレベルはさまざまであり、今、どれくらいズレたスウィングをしているかもさまざまです。ということは、少ししかズレていないゴルファーは、“少し悪いイメージ”持つだけで、ズレのない結果になりますが、大きくズレて