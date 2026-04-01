理想的なアドレスの基本姿勢の上から吊り下げられるイメージ！ 操り人形のように上から吊り下げられているイメージ 骨にまかせたポスチャーとはどんな姿勢かというと、基本はできるだけ重力に逆らわないような姿勢をつくることです。人間誰しも体の歪みが多少ありますが、背骨が重力に対して垂直となる姿勢をベースと考えてください。 最初に両足を肩幅くらいに広げて直立の姿勢をとります。肩や腕の力