米株価指数先物やや軟調、ダウ61ドル安 東京時間07:19現在 ダウ平均先物JUN 26月限46521.00（-61.00-0.13%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6565.75（-5.00-0.08%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23914.50（-0.500.00%）