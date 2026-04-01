ＮＹ原油先物上げ拡大、ホルムズ海峡近くのイラン港湾施設が攻撃受ける 東京時間07:24現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝102.46（+1.08+1.07%） NY原油先物は上げ幅を拡大。ホルムズ海峡近くのイランの港湾施設が米イスラエルによる攻撃を受けた。