佐々木朗希（c）SANKEI ＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 現地時間3月30日、ドジャースの佐々木朗希投手がガーディアンズ戦で今季初登板。4回0/3を1失点と試合を作る投球を見せたが、試合後の囲み取材では率直な心境を明かした。 「自信はそんなになかったですし、正直僕が一番不安だった