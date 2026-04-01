ノーベル平和賞の授賞式でナルゲス・モハンマディさんに代わり賞を受け取った娘キアナさん（左）と息子アリさん＝2023年12月、オスロ（共同）【イスタンブール共同】2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディさん（53）の財団は3月31日、モハンマディさんが収監先のイランの刑務所で心臓発作を起こした可能性があると発表した。当局は病院への搬送や専門医の受診を拒否したとして「深刻な懸念