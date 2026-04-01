【ニューヨーク共同】3月31日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円02銭円高ドル安の1ドル＝158円66〜76銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1547〜57ドル、183円36〜46銭。日本政府・日銀が急速な円安進行を阻止するために為替介入を実施する可能性が警戒され、ドルを売って円を買う動きが優勢だった。