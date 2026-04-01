エマーソン内野手（左）＝2月（ゲッティ＝共同）米大リーグのマリナーズが若手有望株、20歳のエマーソン内野手と8年総額9500万ドル（約151億円）で契約合意したと3月31日、大リーグ公式サイトが伝えた。メジャーデビュー前の選手としては最高額の契約となる。左打ちで遊撃を守るエマーソンは2023年にドラフト1巡目、全体22位で指名された。今季は傘下マイナー3Aでプレーしている。（共同）