元乃木坂46で俳優の生駒里奈（30）が4月1日、自身のインスタグラムを更新。所属している「A.M.Entertainment」を退所、新たに「CRG」に所属することになったと発表した。【Xより】自筆の署名も…事務所移籍と思いをつづった元乃木坂46・生駒里奈【全文】「株式会社 A.M.Entertainment を退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。(A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります。)」と報告。「芸能界に入っ