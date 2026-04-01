2025年に開催された大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが26日、都内で行われた感謝祭イベントに登場し、ファンとふれあいました。そんなミャクミャクに日本テレビが単独インタビューを実施。イベントの感想や今後挑戦したいことなどを聞きました。■ミャクミャクインタビュー全文――自己紹介をお願いします大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクです。ミャクミャクは新しい出会いやみんなとふれあうことが