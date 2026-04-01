今回は、小6の息子に注意した結果、返ってきた言葉についてのエピソードを紹介します。宿題をせず、友達と遊びに行こうとする息子に…「小6の息子は反抗期なのか、私に対する態度がひどいんです。私が何か注意すると、すごい勢いで言い返してきます。先日のことですが、宿題をせず、友達と遊びに行こうとする息子に『遊ぶのもいいけど、宿題をしてからにしなさい。ちゃんと勉強しないと、大人になって苦労するわよ』と言ったんです