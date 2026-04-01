1月期に放送された冬ドラマのうちの2本、『ヤンドク！』（フジテレビ系）と『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）の脚本を担当した根本ノンジ。4月からスタートする『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）と『九条の大罪』（Netflix）でも脚本を執筆。さらに、2022年から続いている人気シリーズ『正直不動産』（NHK総合）の映画版も5月に公開予定だ。 参考：柳楽優弥主演『九条の大罪』