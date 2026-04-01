北中米ワールドカップ欧州予選は31日、プレーオフ決勝を開催した。パスAでは、ともに3大会ぶりの本大会行きを目指すボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が対戦。前半15分にイタリアが先制に成功するも、41分に退場者が出て数的不利に。すると、後半34分にボスニア・ヘルツェゴビナが追い付き、1-1のままPK戦へ。PK戦を4-1で制したボスニア・ヘルツェゴビナが3大会ぶり2度目のW杯出場を決め、イタリアは3大会連続で予選