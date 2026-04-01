[3.31 欧州予選PO決勝 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1(PK4-1) イタリア]北中米ワールドカップ欧州予選は31日、プレーオフ決勝を開催した。パスAではボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が対戦。1-1で迎えたPK戦を4-1で制したボスニア・ヘルツェゴビナが3大会ぶり2回目のW杯出場を決めた。本大会ではカナダ代表、カタール代表、スイス代表と同組のグループBに入ることとなる。06年ドイツW杯を制して4回目の世界一に輝い