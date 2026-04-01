1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1870円高の5万3030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61158.15円ボリンジャーバンド3σ 58905.70円ボリンジャーバンド2σ 56653.25円ボリンジャーバンド1σ 56245.00円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 55065.00円一目均衡表・基準線 54400.80円25日移動平均 53595.00円一目均衡